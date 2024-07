Tysiące komentarzy z całego świata: co za ideologiczne gówno! Artykuł na Olympics.com "A public WON OVER by a unique opening ceremony that SUPERBLY launches the Olympic Games", "lived up to all its promises". Francja się zesrała podczas światowego wydarzenia i zamiast przeprosić za smród, twierdzi, że rozpyliła nieziemskie perfumy, które podbiły świat.