Śmieszne jest to jak ludzie wierzą w kapitalizm, merytokrację, hipotezę sprawiedliwego świata...



Tymczasem rząd jedną malutką decyzją pokazuje ci to co na obrazku i postanawia, że od teraz będziesz całe życie harował na napychanie kieszeni banków, deweloperów i rentierów.



Całe twoje starania, nauka, przemyślenia żeby wybrać odpowiedni kierunek studiów, lata ciężkiej pracy - to wszystko jest bez znaczenia wobec kilku ustaw.