Polecam wszystkim "cykl życia imperium" Glubba.Do przeczytania lub osłuchania za darmo. ok 2 h z życia, a warto. Jest tam poruszona zjawisko widziane na filmie i przypisane do konkretnej fazy rozwoju imperium/cywilizacji. Chyba nikogo nie zaskoczę że jest to faza upadku. Jak się zapozna z innymi cechami tej fazy to niestety przestaje byc groteskowo, bo to kwintesencja naszych czasów.