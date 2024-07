Orange jest trochę #!$%@?. Kupiłem do testów numer u nich z miesiąc temu. Do tej pory nie można założyć konta na mój Orange bo już istnieje. Oczywiście istnieje założone przez poprzedniego właściciela numeru. Żenujące że wypuszczają numery do sprzedaży nie likwidując konta po poprzednim właścicielu. Maila do kontaktu nie mają. Tylko jakiś zwalony czat, albo infolinię z głupim automatem który na początku zniechęca do kontaktu ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º Pokaż całość