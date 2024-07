Potwierdzam z moich kontaktów, w SSP wielka czystka w myśl starej po-pisowskiej zasady teraz kuwra my! Masa ludzi widmo z ramienia partyjnego bierze grubą kasę nawet nie pojawiając się w pracy- popytajcie fajnoPolacy znajomych z KGHM, portów itd. Pis kradł bezczelnie, a Po po cichu- jedni i drudzy to dokładnie to samo.