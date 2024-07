Na moje oko jest tak.

PKOL nie utrzymuje się z budżetu. Jego sponsorem jest m in. deweloperka, czyli np. Profbud. Daje on meiszkania złotym medalistom i ma mega reklamę na kilka lat.

edit: ftrafiłem ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ), to ze stycznia:

Radosław Piesiewicz ogłosił, że dodatkową nagrodą dla sportowców za złota olimpijskie w Paryżu i Mediolanie będą lokale od firmy Profbud.

I teraz pytanie czy to coś dziwnego Pokaż całość