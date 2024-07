Takie "przeceny", że średnio 30m2 to 350 tysi a 50m2 to 450 tysi no i do remontu - to w blokach z lat 80-tych. Nowe poniżej 10 już ciężko znaleźć.



Średnie zarobki w regionie na poziomie minimalnej +parę stówek...



I to wszystko w małym wyludniającym się miasteczku z (jeszcze) ~90 tysięcy mieszkańców ( ಠ _ ಠ )