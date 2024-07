Piosenki z suno.com a obrazki też z jakiegoś ai, ale true so true.



Ogólnie trochę straszne co już umie ai. A to dopiero początek, niedługo nie będziesz musiał kogoś zabić aby iść do pierdla. Wygenerują Cię jak sztyletujesz jakąś szarą myszkę i tyle. Tak będzie wyglądał świat że nie odróżni się prawdy od fałszu.