Niepopularna to opinia, ale nie jest to prawda, że to piramida finansowa, bo gwarantem wypłat świadczeń z FUS jest Skarb Państwa, więc system emerytalny nie jest piramidą finansową, jest repartycyjny, a taki model nie sprawdza się w sytuacji starzejącego się społeczeństwa. Pani minister mogłaby być bardziej profesjonalna w tym, co mówi, a wykopki bardziej krytyczne w tym, co wykopują i czemu przyklaskują.