Ale to zaraz, Rodzina twierdzi że pacjent z wyleczony i rokowanie pomyślne, podczas gdy pośmiertnie stwierdza się rozsianą chorobę nowotworową jako przyczynę powikłań i zgonu? Coś mi się to nie klei ta historia. CRP też rośnie przy rozsianej, zaawansowanej chorobie więc jakieś podejrzenia o urosepse są z dupy, bo pacjent z urosepsa to by umarł między pierwszą a drugą wizytą, a CRP było by 300.