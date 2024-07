Niektórzy podają, że nawet 100%! Intel twierdzi, że to nie wina samych procesorów, tylko wina Mikro Kodu w BIOS płyty głównej, który na domyślnych ustawieniach podbija zbytnio napięcia, co obniża trwałość procesora i powoduje jego szybką oksydację. Było wiele filmów na YT w tym temacie. Ostatni film od Nexus. Czerwono włosy z LLL tłumaczy to krócej Po obniżeniu napięć już niestety nie będzie to najlepszy procesor... AMD górą!