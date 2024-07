Nazista bohaterem - tego jeszcze nie grali.

Udzial w zamachu? No tak, jak im sie juz pod dupami zaczelo palic i nie chcieli isc na czolowe ze sciana za Adolfem, to zrobili zamach by usiasc do rozmow pokojowych i by ugrac jak najwiecej dla siebie.

Co nastepne?

W ramach reparacji oddamy Gdansk Niemcom, Suwalki Rosji, Rzeszow Ukrainie, a reszte z tego co zostanie Zymianom?



