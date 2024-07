Camino de Santiago to nie tylko droga dla pielgrzymów, ale osób, które zwyczajnie chcą ruszyć w trasę malowniczym wybrzeżem Portugalii czy Hiszpanii. Zrobiliśmy trasę 175 km i przygotowaliśmy plan na 7 dni, plus poradnik co zabrać, jak spakować apteczkę i plecak 8 kg.