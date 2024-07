Oburzeni nie rozumieją istoty problemu, którym jest używanie odzwierzęcych słów w stosunku do pogardzanych osób. To geneza brzydkiego brzmienia neutralnych w kontekście zwierząt suk, pysków, ryjów, łap, łbów, szczeniaków, zdychania itd. Gdyby gazeta była intelektualnie uczciwa to nie walczyłaby z mówieniem o psach, że zdychają ale z praktyką językowej dehumanizacji ludzi.