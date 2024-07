Jakoś nie widzę tego ubytku ludności, raczej jej przybywa. Wszędzie ktoś się sprowadza i buduje, czy to w miastach czy na prowincji. Moja wioska (granica mazowsza i podlasia) 20 lat temu to było kilka drewnianych chałup, teraz to kilkanaście wypasionych burżujhouse'ów a w budowie kolejne. Wawa gdzie bywam i okolice to już w ogóle wielki plac budowy osiedli mieszkaniowych. Kto niby to wszystko stawia i kupuje skoro polska wymiera?