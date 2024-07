#!$%@?ąc od wypowiedzi Hołowni, to powiem szczerze, że dawno nie widziałem tak debilnego youtubowego kanału o polskiej polityce. Filmiki co chwilę przerywane, okraszone komentarzem i napisami, żeby broń Boże widz nie uruchomił mózgu i sam nie wyciągnął wniosków. Do tego jakieś debilne miniaturki, jak ta z królem Obajtkiem.



Co to za gówno XD