Węgry mają największą skumulowaną inflację w UE. To samo płacą za gaz najwięcej (właśnie z tego powodu, że robią laskę ruskim), byli w czołówce jeżeli chodzi o ceny paliwa i prąd a teraz to już na bank będą mieli najdrożej. Orban ekonomicznie zmasakrował Węgry dużo wcześniej, zniszczył praktycznie wszystkie małe i średnie firmy, oligarchowie przejęli co chcieli a za resztę gospodarki odpowiadają niemieckie i chińskie koncerny, które nawet podatków nie płacą. On Pokaż całość