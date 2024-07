Elity chcą dla nas dobrze, oni to przecież dla nas robią, męczą się,wymyślają i uchwalają czego nie będzie wolno. To nie jest łatwa praca.A ludzie są niewdzięczni. Człowiek by przyszedł, przytulił, powiedział kilka ciepłych słów i podziękował za troskę, ale nie da rady...