Rozumiem, że lekarze i pielęgniarki również powinny zrezygnować z otrzymywania wynagrodzeń w wielkim komunistycznym zrywie ratowania NFZ :D



No faktyczne 100k premii dla dyrektora szpitala to musi był łamiący news w kraju z kartonu i gówna gdzie większość ludzi to debile którzy nic nie robią i za nic nie odpowiadają a przede wszystkim nic nie umieją. Więc myślą, że lekarzowi to też wystarczy zapłacić jak debilowi :D Z resztą kwota tej nagrody Pokaż całość