Patrząc na to co się dzieje https://businessinsider.com.pl/praca/firmy-it-zwolnily-ponad-100-tys-osob-polska-przechodzi-ten-kryzys-w-miare-sucha-stopa/0j7zq7f to rząd powinien właśnie wdrażać interwencyjny skup programowania lub dopłaty do licencji, a najlepiej jedno i drugie na raz.