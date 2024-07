Węgiel jest źródłem bezpieczeństwa energetycznego Chin, w 2023 roku Chińska Republika Ludowa (ChRL) dodała 47,4 GW nowych mocy węglowych, jednocześnie wycofując 3,71 GW. GEM zaznacza, że tempo budowy elektrowni węglowych było czterokrotnie wyższe niż w 2019 roku. Jeśli ma dość do jakiegokolwiek spadku emisji CO2 w Chinach, to z pewnością nie osiągną tego do 2060, wątpię, czy do 2100 roku, będą w stanie zredukować emisję o 5 procent.