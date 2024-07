W popularnym programie "Dr Phil" niesłusznie skazany za gwałt mężczyzna, który spędził w więzieniu 14 lat, spotyka kobietę, której zeznanie doprowadziło do jego skazania. Kobieta do tej pory nie została skazana za fałszywe oskarżenie. Ale do studia przyszła cała we łzach.