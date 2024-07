wszędzie ryją ludziom berety. zauważyłem, że kobiety są na to bardziej podatne. tutaj dobrze skadrowane kilkanaście sztuk uśmiechniętych do kamery i śpiewających. porównajcie nasze strajki kobiet. berety zryte podobnie ale zachowanie i ilość zupełnie inne. pamiętacie lempart, jej chamstwo, skakanie po samochodach i teatralne gesty? te w rosji mają dniówkę płaconą od rządu. nasze zrzutki od razu zrobiły. kto i ile kasy na tym przewalił to wiadomo. a niektóre dniówkę i pizzę Pokaż całość