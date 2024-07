Czytałem ostatnio w książce Philippa Dettmera tego od kanału Kurzgesagt, że nie można porównywać układu odporności do mięśnia bo to tak nie działa. Narażanie się na infekcje nic nie poprawia i niczego nie trenuje. Natomiast jest inna teoria Dawnych Przyjaciół czy jakoś tak. W skrócie chodzi o to że organizm w zbyt sterylnym środowisku ma skłonność do autoimmunizacji ale to tylko teoria.