47-letni mężczyzna i 28-letnia kobieta

Pokaż całość

porąbana akcja, jednakJak dla mnie zbyt duża różnica wieku, Ona miała 25 a On 44 lata kiedy urodziło sie dziecko. Już nie mówię o róźnicy pokoleniowej, a o np. samej rożnicy kondycji zdrowotnej. Ona chce iść na rower, a ten nie bo nie ma siły. Ona chce do klubu restauracji, a on nie. I na odwrót on coś chce ona nie. Szczerze mam 40+ i max