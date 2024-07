Bulwersujące to jest, że przez trzy dni setki ludzi to widziały wielokrotnie, może tysiące ludzi wiedziało o tym i nikt nie poinformował o tym żadnych służb. Jak wspomniano w artykule, żadna z instytucji czy służb nie dostała zgłoszenia o tym.

Drugie co uważam za bardzo istotną kwestię to kwestia odprowadzania ścieków do rzek. Dlaczego to wciąż legalny proces?