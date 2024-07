Dlaczego mówi się "ochotnik", skoro Pilecki najpierw zupełnie zignorował rozkaz podjęcia tej misji wydany przez bezpośredniego przełożonego i trzeba mu było go powtórzyć do słuchu by w końcu się zebrał?



Inną sprawą jest to, że nikt wtedy nie wiedział, że jest to misja do "piekła". Raczej zakładano, że to zwykły obóz pracy, którym początkowo zresztą Oświęcim był.