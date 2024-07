Tak właśnie działa lewacki ekstremizm i koalicja rządząca tylko podsyca nienawiść w stronę mężczyzn którzy bronią naszego kraju i wartości przed inwazją barbarzyńców. Dzisiaj napaście i oblewanie piwem, jutro ataki z nożem. W USA widzieliśmy ostatnio co lewaccy ekstremiści nakręceni CNN potrafią zrobić, a w Polsce są tak samo bezkarni.



Znormalizowało się że jak jesteś lewakiem to możesz używać agresji i przemocy do demonstrowania swoich przekonań bo "lewaki to ci dobrzy bo Pokaż całość