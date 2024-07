"Mamy do czynienia z psychopatycznym seryjnym mordercą, który nie ma szacunku dla ludzkiego życia" - dobrze, że wcześniej nie zdarzały się tam takie rzeczy. Każdy do każdego ma szacunek. Ludzkie życie to wartość największa. W ogóle afrykanie wobec siebie to strasznie ciepły i miły naród. Nigdy się nie mordowali.