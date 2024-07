W UK dokladnie to samo.



Masz nowe auto? Ubezpieczenie idzie do góry, bo części drogie.

Stare auto? Większa szansa, że się rozleci na drodze i spowodujesz wypadek - ubezpieczenie do góry.

Dużo jeździsz? ubezpieczenie do góry, bo częściej jesteś na drodze, co może doprowadzić do wypadku.

Mało jeździsz? Ubezpieczenie do góry, bo nie masz obycia na drodze i ryzyko rośnie. Pokaż całość