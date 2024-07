dla tych co nie głosowali w ostatnich wyborach albo głosowali na popisy jedyna szansa na rehabilitację to zagłosowanie na Bosaka w wyborach prezydenckich. Jeśli tego nie zrobicie to będziecie mogli mieć potem pretensje tylko do siebie jak uśmiechnięci zdrajcy przejmą pełnię władzy.

A Bosak wydaje się jedynym rozsądnym politykiem, który nie jest kukiełką osób trzecich, ma swoje zdanie, dobrze gada i ogólnie ma rację. Do tego jest Polakiem dbającym o polskie sprawy Pokaż całość