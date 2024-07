Przecież to jest zdrada stanu a nie jakas tam afera. w cywilizowanym państwie dostal by za to dozywocie, a parlamentarzysci zamieszani w ten procedes powinni byc posrani ze strachu, no ale nie w obozie pisu. Podczas wystapienia smiechom nie bylo konca, a prezes wygladal na takiego co juz knuje intryge jak z tego wyjsc obronna reka i Tuskowi zaszkodzic