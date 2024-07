Ukraina może w każdej minucie zamknąć usta wszystkim ruskim trollom, wystarczy żeby Żeleński przyjechał do Polski, publicznie przeprosił za Wołyń w imieniu całego narodu ukraińskiego, pozwalając na ekshumację zamordowanych i tyle. Rosja traci najważniejszą kartę przetargową.



Tylko jest jedno ale, Ukraina to to samo co Rosja, tylko mniejsze i słabsze, rozumieją język siły, przeprosili by dopiero gdyby się okazało że Jasionka wymaga generalnego remontu i musi zostać na okres 6 miesięcy zamknięta, Pokaż całość