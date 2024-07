Pokaż całość

Niepotrzebnie wspominałem o PiS, bo widzę trolle zlecą się jak muchy do kupy myśląc, że to atak na ich partie.Tu chodzi o to, żeby nie łykać jakichś bajek o rzeczach, które nigdzie się nie buduje, a zamiast tego skupić się na tym co działa i co można już teraz