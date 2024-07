Tusk od 4 miesięcy działa jak gdyby był premierem obcego dla Polski państwa. Tak zupełnie bez zacietrzewienia na to patrzę. O ile 8 pierwszych lat PO postrzegam jako rządy ignorantów nieprzeszkadzających postkomunistom w lewych interesach, to teraz podchodziłem do Tuska z kredytem zaufania ale już nawet nie rozumiem co nim kieruje. On nam po prostu szkodzi.