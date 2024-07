Szpilman o Polakach podczas okupacji 80 lat temu:



I to są właśnie Polacy, jak trzeba oddać życie za obcego to pierwsi. Tacy są! Jak jest pokój to kłócą się, jak jest wojną i trzeba to odda życie za obcego, nie wiem dlaczego tak jest, ale kłócą się"( dlatego to my jeździmy na szparagi)



Przypominam że Maczek narażał życie swoich żołnierzy (zginęło kilkunastu) żeby nie zniszczyć holenderskiego miasteczka 1500 km od Warszawy



Jak Pokaż całość