Do szpitala w Poznaniu ze śladami przemocy trafiła półtoraroczna dziewczynka z Gniezna. 33-letniej matce i jej 40-letniemu mężowi postawiono zarzut m. in. fizycznego i psychicznego znęcania się nad dzieckiem, ale nie przyznali się oni do winy. Przebywają w areszcie, grozi im wieloletnie więzienie.