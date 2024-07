z tego co czytałem gdzieś, ta pseudo autostrada jest cały niemal czas w remoncie ponieważ wtedy firma nią zarządzająca płaci mniejszy podatek. Przy czym firma nią zarządzająca osiąga niebywałe zyski. Dramat

Ciekawe jest też to, bo wydaje mi się, iż wiele lat temu osoba, która wydała czy też może nawet podpisała umowę na budowę i obsługę tej autostrady był do niedawna najważniejszą osobą w tej firmie. To jest niebywale przykre.