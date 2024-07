Ponad 2 lata temu myślałbym, że to ważna rozwojowa wizyta dla obu państw. Obecnie zastanawiam się: "Czego chce i co odwali?"

Nie spodziewam się po tej wizycie niczego dobrego, ale jeśli nie doprowadzi ona do pogorszenia się relacji, to można zaliczyć ją jako sukces.

Chciałbym, żeby było inaczej, ale Zełeński chyba nie potrafi inaczej.