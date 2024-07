Dla pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej nigdy nie było dobrego czasu. Najpierw, bo to godziło w sojusze ukraińskie. Później budziła się państwowość ukraińska, to nie wypadało im to wypominać. A teraz jest wojna, więc nie wypada wypominać. Tak 80 lat wydarzeń i nigdy nie było dobrego czasu.