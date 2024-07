UWAGA, POSZUKIWANY, ZAGINIĘCIE !!!



W dniu 03.07.2024 ok. godziny 22.00 wyszedł z domu przy ulicy Jeziornej w Czaplinku i dotychczas nie powrócił Adam Kliszcz. Prawdopodobnie udał się w kierunku linii brzegowej jeziora Drawsko, możliwe, że podjął próbę przepłynięcia jeziora.



Szczupły, wzrost ok. 185 cm, utyka na prawą nogę. W związku z przebytym w przeszłości wypadkiem i poważnym urazem głowy może przejawiać zaburzenia pamięci, brak orientacji co do własnej osoby, miejsca, czasu.



Będziemy wdzięczni za każdą informację na temat zaginionego. Informacje proszę kierować pod nr tel. 693 81 21 61 lub 112, 997.