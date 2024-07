Manowska domagała się blisko 400 tys. zł od państwa - "dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)"

Pokaż całość

to kim ona w końcu jest, PREZESEM SĄDU NAJWYŻSZEGO czy pełni sobie jakieś funkcje dyrektorskie na boku? to jest patologia, żeby się sądzić o to, że za słabo wydoiło się własne państwo... takie stanowisko to powinna być SŁUŻBA, największy zaszczyt i zwieńczenie kariery, a nie okazja do wzbogacenia się