Co następne łapki w dół kredą pod ambasadą niemiecka? Czy może emotki pod postami na jego Twitterze.

Całe social media to kolejna wentyl bezpieczeństwa by ludzie zamiast zmieniać politykę i sięgać po władzę mogli wyładować swoje frustracje.

Są tylko czynne i bierne prawa wyborze. Nie ma praw facebookowych wyborczych.