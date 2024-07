T-90 są wysyłane na wojnę w ilości, w jakiej produkują i nie jest to znacząca ilość. Bieżąca produkcja to wydmuszki, przy nich bieda T-72 polskie to terminatory. Braku luf, noktowizji, silników czy SKO nie przeskoczysz. To T-80 zniknęły. Putin pojechał po części do T-62M do Korei.