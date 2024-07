I prawidłowo, że chcą paraliżować lotniska bo wreszcie może im się służby dobiorą do dupy. Ataki na działa sztuki, imprezy sportowe czy przyklejanie się do drogi nie było chyba traktowane zbyt poważnie przez służby skoro ci terroryści nadal sobie robią co chcą.

A atak na lotnisko to już gruby kaliber i mam nadzieje, że wreszcie zaczną ich traktować jak terrorystów a nie bandę głupich bachorów.