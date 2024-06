ale gdzie problem ? spłacić pisowcami, zaciągnąć ich do najcięższych robót i niech tak odpracują straty zadane spółce, a potem przerobić na nowoczesną kolej do standardów europejskich, która cenowo nie wyjdzie 14 razy drożej niż samochód. to nie jest tylko infrastruktura krytyczna na wypadek wojny, ale sprawna kolej to znacznie sprawniejsza ekonomia całego kraju, przez takie małe bzdety jak podróż kilku osób do miejsca pracy po całe transporty po kilkaset ton materiału