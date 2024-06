Bardzo ciekawa zależność, prawie 3 godziny i 88 wykopów. Gdyby takie coś #!$%@?ł polityk KO/Lewicy/Hołowni wpis by już dochodził do 1000 XDDDDD. Oj wykopki wykopki nigdy się nie nauczą, znowu lubimy PiS co?