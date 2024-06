pan Roman Bieniek, w geście desperacji przykuł się kajdankami do biurka jednego z urzędników

Pokaż całość

W treści:na zdjęciach do poręczy schodów. - Bicie piany.Ja także prowadzę działalność i nadmierny fiskalizm także mnie wkurza. Tu potrzebne są rozwiązania systemowe. Wola rządzących by mniejsze podatki przełożyły się na zarobki, inwestycje i w końcu na dobrobyt. Wystarczy spojrzeć na zamożność bogatszych krajów i stamtąd należy czerpać wzorce. A tutaj wszyscy mamy takie same warunki.