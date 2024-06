Już nie mogę słuchać tej nowomowy - "Polek i Polaków", co to ma w ogóle być? Stawiam tezę, że jeśli kiedyś zostanie zmieniona Konstytucja RP, to też pozamieniają obywateli na "obywatelki i obywateli", co by liznąć dupę wiecznie umęczonej płci



Kompletna farsa, tak jak z pisaniem "Ty", "Ciebie" w zwykłej wiadomości, a jak nie napiszesz w ten sposób to ludzie myślą że brak ci kultury