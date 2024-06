U mnie na osiedlu, chodzi na oko dziesięciolatek z owczarko podobnym psem, który sięga mu tak do połowy ciała, i ma smycz przywiązaną do pasa, w taki sposób, że nawet nie trzyma jej rękoma.

Nie wiem, chyba, że pies jest bardzo spokojny, bo jakby mu #!$%@?ło, i by zaczął biec do innego, to dzieciaka by jak lalkę po betonie ciągnął.